Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul cotidian american Washington Post a publicat pe site, la rubrica "Cele mai bune imagini ale saptamanii", o fotografie cu Scoala Gimnaziala numarul 194 din Bucuresti.Imaginea a fost realizata de fotoreporterul Andreea Alexandru pe 25 mai si a fost difuzata de principalele agentii foto de presa…

- Considerata specie disparuta in Romania dupa 1990, dropia a reaparut recent in judetul Bihor, in apropierea municipiului Salonta, ba chiar cuibareste in zona, fapt demonstrat de fotografia realizata de un student, considerata de reprezentantii unei organizatii de protejare a pasarilor “de insemnatate…

- Marcelo Rebelo de Sousa, președintele Portugaliei, a fost surprins la cumparaturi in Cascais, localitatea in care sta, intr-o ținuta foarte lejera.Fotografia cu șeful statului portughez a devenit rapid virala, a notat Digi24. Președintele s-a dus la cumparaturi in pantaloni scurți și cu masca. N-a uitat…

- Doar daca stam in casa suntem in siguranța. Respectați masurile impuse de autoritați. Doar așa puteți sa va protejați. #stamacasa Fotografie realizata de Dorin Maciovan. ZiarMM.ro The post Fotografia zilei: Doar stand in casa, suntem in siguranța appeared first on ZiarMM .