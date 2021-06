„O fotografie face cât o mie de cuvinte”. „Limbajul fețelor” ilustrat într-o expoziție internațională de fotografie semnată de Marius Florescu Marius Florescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotografi din Iași care a reușit sa impresioneze Europa cu lucrarile sale. Inspirat de chipurile oamenilor, artistul a reușit sa transpuna in ultima sa expoziție „Limbajul fețelor”. Deși viața a fost, poate, mult prea nedreapta cu el, Marius Florescu a crezut in visul lui, s-a perfecționat iar acum fotografia lui este apreciata la nivel internațional. Artistul a reușit sa surprinda in toate expozițiile lui frumusețea oamenilor și a locurilor prin obiectivul aparatului. A fost un sentiment de bucurie și implinire prin a pune bazele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

