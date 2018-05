Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul si Beijingul au convenit sa reduca "in mod semnificativ" deficitul comercial al Statelor Unite, au anuntat cele doua parti, intr-o declaratie comuna. "A existat un consens privind luarea de masuri pentru reducerea in mod semnificativ a deficitului Statelor Unite in schimbul de…

- China și Rusia vor bloca orice incercare de a "sabota" acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul, a avertizat luni șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, care a calificat drept "inacceptabila" orice revizuire a textului, in condițiile in care Donald Trump amenința cu retragerea Statelor Unite, scrie…

- VIRALA… Un cititor ne-a trimis la redactie o fotografie devenita virala pe Internet, considerand ca este „Poza Zilei” si solicitand sa o facem si noi cunoscuta. Fotografia este intr-adevar una care iti atinge sufletul, prin simplu fapt ca reprezinta … OMUL si COPILUL, dragostea fata de cei ce sunt urmasii…

- Presedintele american Donald Trump a transmis miercuri, prin intermediul contului de Twitter, ca nu este vorba despre un razboi comercial cu China, avand in vedere ca deficitul comercial al Statelor Unite a ajuns la 500 de miliarde de dolari anual. "Nu suntem intr-un razboi comercial cu…

- Administratia Trump insista in cadrul negocierilor cu China pentru tarife mai mici pentru masini si cere deschiderea pietei serviciilor financiare si pentru jucatori americani, acestea fiind conditiile presedintelui SUA in discutiile purtate pentru diminuarea tensiunilor comerciale care au zguduit…

- Un simplu stand, prea mic pentru activitațile planuite, fotografii prost facute cu locuri faimoase, un guvant greșit in limba germana și imagini cu texte in limba romana, asta au gasit jurnaliștii de la Romania Insider la targul de turism de saptamana trecuta din Berlin.

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE. Ministerul chinez al Comertului…

- Moldova a inceput negocierile pentru elaborarea si semnarea Acordului de Liber Schimb cu Republica Populara Chineza. Conform estimarilor unui studiu, ca urmare a semnarii acordului, exporturile Republicii Moldova in China s-ar putea majora cu 39,85%, iar Produsul Intern Brut (PIB) ar putea creste cu…