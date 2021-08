Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Iranului, Ebrahim Raisi, a primit marti invitatia de a participa la un summit regional care va avea loc in capitala Irakului, Bagdad, la sfarsitul lunii august, transmite AFP. Invitatia a fost confirmata in timpul vizitei pe care o desfasoara la Teheran ministrul de externe…

- Negocierile de la Viena pentru a incerca salvarea acordului asupra programului nuclear iranian din 2015 nu vor fi reluate inainte de intrarea in functie a noului de la Teheran in august, a confirmat sambata un inalt responsabil iranian, noteaza AFP. "Suntem intr-o perioada de tranzitie (...) Prin urmare,…

- Ministerul Apararii din Rusia a anunțat ca nava britanica, care aparține Marinei Regale militare, a incalcat frontiera de stat. Ea a fost filmata de un avion militar rusesc, de model Su-24M, care a insoțit distrugatorul britanic. © Sputnik / Алексей КуденкоVom ramane fara benzina - șantajul…

- ​Danezul Christian Eriksen, care a ajuns la spital dupa ce s-a prabusit pe teren la meciul de saptamâna trecuta cu Finlanda, de la Campionatul European, a fost externat vineri."Christian Eriksen a fost operat cu succes si a fost externat astazi din Rigshospitalet. De asemenea, astazi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avut o disputa cu prim-ministrul britanic Boris Johnson cu privire la geografia post-Brexit a Regatului Unit in timpul discutiei pe care au avut-o, cu ocazia summitului G7 din Cornwall, despre solutionarea problemei fluxurilor comerciale in Irlanda de Nord, transmite…

- Președintele Argentinei, Alberto Fernandez, a declanșat un scandal pe Twitter și a pornit o dezbatere regionala in America de Sud, dupa o declarație facuta in timpul vizitei premierului spaniol Pedro Sanchez, informeaza The Guardian.

- Zeci de membri ai personalului ambasadei ruse la Praga s-au imbarcat luni in zboruri spre Moscova, dupa ce guvernul aflat la putere in Cehia a cerut Kremlinului sa isi reduca prezenta diplomatica, transmite dpa. Rusia a avut termen limita pana la sfarsitul lunii mai sa isi reduca semnificativ reprezentarea…

- Seful AIEA va sustine duminica o conferinta de presa privind supravegherea programului nuclear al Iranului, intr-un moment in care ajunge la final un acord tehnic care a fost semnat in februarie pentru a atenua restrictiile decretate de Teheran, noteaza AFP. "Directorul general (Rafael) Grossi…