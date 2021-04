Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jucator de fotbal american din NFL Phillip Adams a ucis cinci persoane, inclusiv un medic cunoscut, intr-un atac armat in Carolina de Sud si s-a sinucis joi, declara o sursa la curent cu ancheta pentru The Associated Press.

- Verdict final in procesul impotriva lui Johnny Depp! Actorul a fost gasit vinovat, dupa ce Amber Heard l-a acuzat ca a batut-o in repetate randuri in timpul casniciei lor. Vedeta de la Hollywood a negat acuzațiile și susține ca fosta soție a manipulat judecatorii.

- A fost ceasul rau pentru președintele american care a cazut in cascada vineri dupa-amiaza, in timp ce urca scara avionului prezidențial. Inainte sa decoleze spre Atlanta dupa cateva trepte Biden s-a dezechilibrat. S-a redresat imediat, dar la urmatoarea treapta s-a impiedicat din nou. Cum de vaccinul…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) saluta propunerile de redresare economica cuprinse in Bugetul de Stat 2021, prezentate de catre Guvernul de la București, și considera ca implementarea cat mai rapida a acestora este singura soluție viabila pentru realizarea unei reforme reale in societatea…

- Pavel Cebanu, care este Președinte de onoare al Federației Moldovenești de Fotbal ar putea ridica lunar o retribuție de 55 de mii de lei lunar, din partea federației. De asemnea, Cebanu va beneficia de mașina, telefonie mobila, iar la pensionare - de o indemnizație pe viața, cat ultimul sau salariu,…

- Leonid Oleinicenco a fost reales in funcția de președinte al Federației Moldovenești de Fotbal pentru urmatorii 4 ani (2021-2025), in cadrul Congresului al XIX-lea de dare de seama și alegeri ale organelor de conducere FMF, desfașurat astazi la Complexul Sportiv „Futsal Arena FMF” din comuna Ciorescu.…

- Guvernul mexican a salutat miercuri suspendarea de catre noul presedinte american Joe Biden a constructiei zidului de la frontiera Mexicului cu SUA, precum si proiectul lui Biden privind reforma migratiei, informeaza joi AFP, citata de Agerpres. "Mexicul saluta suspendarea constructiei…

- Presedintele american Joe Biden a tinut miercuri un moment de reculegere pentru cele peste 400.000 de persoane care au murit in SUA din cauza coronavirusului, relateaza DPA, potrivit Agerpres. "Ca prim gest in calitate de presedinte as vrea sa va rog sa va alaturati pentru un moment de rugaciune…