Stiri pe aceeasi tema

- Succesul unui model nu se masoara in kilograme, ci in centimetri. Elena Cosau este model profesionist la Milano și are de ani de zile masurile 86 – 62 – 92. Tanara de 33 de ani a explicat ce mananca un model ca sa aiba energie și totuși sa nu se ingrașe. Organismul ei s-a obișnuit cu disciplina unei…

- Conducatorul auto din Italia care a provocat vineri seara un accident rutier pe raza localitatii Berheci, soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor sase, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Barbatul…

- O fosta studenta de la Universitatea Cuza a trecut la cele vesnice in urma unui cumplit accident rutier Zeci de mesaje de condoleante pe FacebookO tanara galateanca si tatal ei au decedat in urma unui accident rutier grav produs in judetul Galati. Beatrice Munteanu, in varsta de 21 ani, fosta studenta…

- O fata de 21 ani care a studiat la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Beatrice Munteanu, si-a gasit sfarsitul intr-un cumplit accident rutier. Tatal sau a decedat si el in acelasi accident. Ceilalti membri ai familiei sale sunt inca pe patul de spital si au nevoie de ajutor financiar. Mama…

- Doua masini s-au ciocnit pe bulevardul Independentei in locul in care si-a pierdut viata o studenta la sfarsitul anului trecut. Acolo se petrec frecvent accidente. Iesenii vor ca autoritatile sa ia de urgenta masuri pentru a preveni producerea altor tragedii.

- Roxana Isac, fetita despre care in luna iulie a anului trecut „Ziarul de Iasi" relata ca are nevoie de un transplant de celule stem care se poate face doar in Italia si care ar ajuta-o sa duca o viata normala, s-a intors in tara dupa operatia de transplant medular haploidentic realizata la inceputul…

- Principiile unui stil de viața sanatos par sa se intipareasca in memoria colectiva și toata lumea sa le ia drept garantate, dar cand cantarul incepe sa arate mai mult decat ar fi cazul, acestea trebuie puse la indoiala. Aceste 10 reguli au suferit modificari, deoarece s-a dovedit ca nu mai funcționeaza…

- O tanara din Iași susține ca e cea mai bine platita escorta deoarece ar fi incasat in cațiva ani 780.000 de euro primiți de la barbații dornici de aventuri din Italia și Germania. Suma a fost cheltuita, insa, pe droguri, jocuri de noroc și bautura de catre iubitul Georgianei, un interlop ieșean care…