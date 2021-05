Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 aprilie 2021, in jurul orei 15.00, pe strada Moților din Aiud, un barbat de 32 de ani, din localitatea Magina, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Aiud – Magina a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de o femeie, de 35 de ani, din Aiud, rezultand doar…

- In jurul orei 11.23 am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca la iesire din Maicanești, inspre Braila, pe DN 23, o autoutilitara s-a rasturnat pe carosabil. In prezent, traficul este blocat, traseul fiind deviat pe o ruta ocolitoare. O persoana este ranita ușor (conducatorul auto) – Biroul…

- Un accident ruteir in urma caruia un barbat a fost ranit s-a produs in noaptea de duminica spreluni, in jurul orei 1.30, pe șoseaua gherla-Cluj, in zona localitații Iclod. Un conducator auto de 38 de ani, din comuna Iclod, care se deplasa pe DN1C, din direcția Cluj-Napoca spre Gherla, ajuns in localitatea…

- Un șofer de Uber a fost ucis de doua adolescente, una de 13 ani, iar celalalt de 15, in urma incercarii eșuate a fetelor de a prelua controlul mașinii lui, o Honda Accord. Incidentul s-a petrecut pe 23 martie 2021. Șofer de Uber, ucis de doua adolescente care incercau sa-i fure mașina Mohammad Anwar…

- Un incendiu de vegetație uscata a avut loc pe strada Minervei, iar altul a avut loc pe strada Constantin Brâncuși, unde o mașina de gunoi a luat foc. „În municipiul Cluj-Napoca, o autospeciala intervine în urma unei…

- Un șofer in varsta de 44 de ani nu s-a ispravit cu ghidajul și s-a tamponat cu mașina intr-un pilon electric. Totul a avut loc in data de 23 martie, la ora 12:28, pe strada Vadu lui Voda din Chișinau.

- Accident in aceasta dimineața la Contești. Un șofer, in varsta de 30 de ani, nu a adaptat viteza intr-o curba. Post-ul CONTEȘTI: Un șofer care circula cu viteza a intrat cu mașina intr-un cap de pod apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat din Alba a fost implicat sambata dimineața intr-un accident rutier produs pe DN 1, in județul Sibiu. In timp ce conducea un autoturism, acesta a intrat intr-o depașire neregulamentara și s-a izbit de un camion. Impactul a fost atat de puternic incat mașina a fost distrusa aproape in totalitate…