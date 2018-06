Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi a emisiunii ”Totul pentru dragoste”, difuzata de la ora 14.00, la Antena 1, Mirela Vaida va avea ca invitate doua femei cunoscute de public, Zoia Alecu și Roxana Vașniuc, care iși vor impartași poveștile de viața.

- Ediția de astazi, 1 iunie, a emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, este una speciala in care telespectatorii, atat cei mari, cat și cei mici, vor avea parte de o mulțime de surprize.

- Fericire maxima pentru fosta prezentatoare de televiziune Anca Lungu. Aceasta iși aniverseaza fiica. Anca Lungu, fosta prezentatoare a Observatorului de la Antena 1, este insarcinata cu cel de-al doilea copil și urmeaza sa devina mamica pentru a doua oara peste puțin timp. Anca Lungu, care s-a mutat…

- Ediția de astazi a emisiunii ”Totul pentru dragoste”, moderata de Mirela Vaida și difuzata de la ora 14.00, la Antena 1, va avea ca tema femeile care accepta rolul de amanta, subiect ce va fi dezbatut atat de specialiști, dar și de femei care au avut de-a face cu infidelitatea intr-o forma sau alta.

- Mirela Vaida a prezentat cazul fetitei care are nevoie de un transplant de intestin in emisunea ei, iar povestea fetitei a facut-o sa isi aduca aminte de propria ei copila si cat de greu i-a fost cand era si ea bolnava. „Fetita mea are 3 ani si 3 luni si a facut pneumonie saptamana trecuta.…

- Cristina Dochianu s-a schimbat enorm de cand s-a casatorit. Fosta prezentatoare de la Antena 1 s-a retras de pe micile ecrane pentru a acorda mai mult timp vietii de familie, iar sotul si copiii au devenit prioritatea ei. Blondina este maritata de aproape patru ani cu Cristian Fogarassy si are impreuna…

- Anca Lungu este insarcinata in sase luni! Cunoscuta prezentatoare TV a parasit pupitrul Observatorului si urmeaza sa plece din tara. Duminica seara a prezentat pentru ultima data stirile Antena 1. Anca Lungu a avut parte de o surpriza de proportii duminica seara. Colegii de la Observator i-au pregatit…

- Mirela Vaida iși aniverseaza ziua de naștere in platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, difuzata astazi, de la ora 14.00, la Antena 1, printr-o ediție speciala, cu povești de viața fericite.