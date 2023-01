Stiri pe aceeasi tema

Nadia Comaneci, cel mai titrat sportiv roman la Jocurile Olimpice, le-a facut o vizita surpriza presedintelui COSR Mihai Covaliu si secretarului general George Boroi, la Casa Olimpica, din Bucuresti, potrivit news,ro.

Hidrogenul regenerabil a fost amestecat pentru prima data in rețeaua de gaze naturale din Australia de Vest, odata cu deschiderea oficiala a primei stații de alimentare cu hidrogen de mare viteza din acest stat, noteaa miningweekly.com.

Romania gazduieste, incepand de duminica, Reuniunea Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting - MLM), un format al Conferintei de Securitate de la Munchen, care se desfasoara chiar inaintea intalnirii pe care o au, saptamana viitoare, tot la Bucuresti, ministrii de externe ai statelor membre…

Retailerul irlandez Primark va deschide pe 15 decembrie primul magazin din Romania, in mall-ul ParkLake din Bucuresti. Reteaua intra astfel de cea de-a 15-a piata si isi continua expansiunea in Europa Centrala si de Est. Noul magazin va crea 290 de locuri de munca pentru economia locala din Bucuresti,…

Pilotul de raliuri, Daniel Onoriu, a fost reținut de polițiștii din București, dupa ce a fost gasit in apropierea locuinței fostei soții, asta deși femeia are ordin de protecție. La vederea polițiștilor, Onoriu a devenit recalcitrant și parea foarte agitat, de aceea polițiștii l-au dus la spital.…

Fondatorul Amazon Jeff Bezos a fost dat in judecata de o fosta menajera care sustine ca a fost supusa discriminarii rasiale si a fost fortata sa coboare in mod regulat pe fereastra unei spalatorii pentru a merge la toaleta, deoarece nu i s-a permis sa intre in casa miliardarului decat pentru a face…

Celebrul grup Il Divo concerteaza joi, la Sala Palatului din Bucuresti, in cadrul turneului tribut "For Once In My Life Tour" dedicat fostului membru al trupei Carlos Marin, care a murit in decembrie 2021.