Stiri pe aceeasi tema

- O fosta operatoare 911 din Houston, Texas a fost gasita vinovata pentru ca inchidea apelurile de urgenta, scrie BBC. Crenshanda Williams, 44, a fost condamnata la 10 zile de inchisoare cu executare si 18...

- Șase persoane banuite ca au fost implicate luni, 2 aprilie a.c., intr-un scandal in care s-au folosit și arme de foc au fost reținute de polițiștii giurgiuveni. Luni, 2 aprilie a.c., in jurul orei 10.30 polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național de Apeluri de Urgența 112, ca in comuna Clejani,…

- Pompierii de la Garda de Interventie Negresti, cu sprijinul Serviciului de Voluntari pentru Situatii de Urgenta, intervin, luni, pentru degajarea apei din trei gospodarii situate intr-o zona cu case din orasul Negresti. Potrivit autoritatilor, nu este necesara evacuarea persoanelor din respectivele…

- Ieri, 29 martie, politistii maramureseni au intervenit la 40 de evenimente, din care 33 semnalate prin Apelul de Urgenta 112. Politistii au organizat cinci actiuni cu efective largite, au constatat 37 de infractiuni si au aplicat peste 200 de sanctiuni contraventionale. Una dintre actiuni a fost organizata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a oprit joi, inainte de a ajunge in localitatea Capeni din judetul Covasna, in zona inundata a comunei Augustin, din judetul Brasov, unde s-a intalnit cu reprezentanti ai ISU, ai Serviciului de Gospodarire a Apelor Brasov si ai Administratiei Apelor raului Olt, a…

- Codul portocaliu de ger face victime. Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a confirmat un nou deces din cauza frigului. Este vorba despre o femeie de 74 de ani care locuia fara forme legale in Galati. Femeia a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Galati si transportata…

- Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform…

- Fostul ofiter SPP Stefan Burlacu crede ca scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza este doar un joc politic. Fosta garda de corp la trei presedinti ai Romaniei - Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu - considera ca nu este intamplator ca acest scandat a izbucnit chiar…