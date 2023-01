Nicoleta Parvu, fosta Miss Adolescența in 2016, a murit, pe 29 decembrie, la Maternitatea Giulești, dupa ce a nascut gemeni. Tanara avea doar 25 de ani. Medicii nu au mai putut-o resuscita dupa ce proaspata mamica a facut un stop cardiorespirator. Conform targovistenews.ro, familia și-a inmormantat tanara chiar pe 1 ianuarie. Nicoleta Parvu era insarcinata […] The post O fosta Miss a murit la 25 de ani, dupa ce a nascut gemeni la Maternitatea Giulești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .