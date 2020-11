Stiri pe aceeasi tema

- Dupa patru saptamani in care numarul cazurilor de Covid-19 a crescut de la 3.000 la 10.000 de cazuri zilnice, iar numarul deceselor zilnice a inceput sa treaca de 100 de persoane, autoritatile de la Bucuresti sunt gata sa largeasca la nivel national numarul restrictiilor impuse populatiei.…

- Spania a inregistrat, luni, cel mai mare numar de cazuri de COVID-19 inregistrate de la debutul pandemiei. Astfel, autoritațile au raportat 55.019 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, dublu fața de numarul inregistrat vineri, 25.595 de bolnavi, relateaza Hotnews.Numaruloamenilor care au murit…

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de politisti. Persoana in cauza a fost escortata si incarcerata in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva. La data de 29 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat o femeie, de 22 de ani, cercetata de autoritatile…

- Curtea de Apel din Targu Mureș a menținut sentința inițiala primita de preotul Cristian Pomohaci, un an de inchisoare cu suspendare și plata prejudiciului cauzat statului roman. Preotul trebuie sa faca și 90 de ore de munca in folosul comunitații, in localitatea natala Rebrișoara. Curtea de Apel Targu…

- Curtea de Apel Ploiesti a respins apelurile partilor in dosarul tanarului din Buzau care si-a ucis foarta iubita prin incendiere, sentinta fiind definitiva. Astfel, ramane valabila decizia din ianuarie 2020 a magistratilor Tribunalului Buzau, care l-au condamnat pe Cosmin Dan la 24 de ani de inchisoare…

- La finalul lunii septembrie, celebrul Sile Camataru primea din partea judecatorilor o adevarata lovitura. Curtea de Apel București respingea apelul lui Sile Camataru. Decizia avea legatura cu sentința din luna decembrie a anului trecut de catre Judecatoria Sectorului 5. Sile Camataru se lupta din nou…

- Fosta stație de betoane Gara Veche, unul dintre cele mai ”exotice” cartiere din Piatra-Neamț, strabatut de o rețea de strazi paralele, cu nume de cursuri de apa și de localitați, este un spațiu al contrastelor evidente, care-i dau un aer ”cosmopolit” și original. Exista case de oameni gospodari și bine…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Parchetul General) a Laurei Oprean, procuror la parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, pentru o perioada de 6 luni, incepand…