O fostă judecătoare din Cluj a fost găsită înjunghiată în mașină Potrivit purtatorului de cuvânt al IPJ Mureș, Emanuela Farcaș, soțul femeii a sunat la Poliție și a anunțat ca soția a plecat de acasa și a amenințat ca se va sinucide. &"Polițiștii din Sovata au gasit-o lânga mașina, pe raza localitații Sarațeni, având o plaga înjunghiata în zona gâtului. Lânga femeie a fost gasit un cuțit de bucatarie. Polițiștii i-au acordat primul ajutor, dupa care a fost transportata la spital, fiind în stare foarte grava&", a precizat oficialul de la IPJ Mureș. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

