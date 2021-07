Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a sunat azi adunarea in sala „Constantin Jude” cu jucatorii transferati in aceasta vara. Alb-violetii au ajuns la patru sosiri, toate „romanesti”. Asa cum a subliniat noul „secund” Sorin Sarandan echipa nu va avea dupa foarte multi ani niciun jucator strain in noul sezon. Iar „principalul”…

- Antonio Carlos Ortega este noul antrenor al echipei de handbal masculin FC Barcelona, castigatoarea ultimei editii a Ligii Campionilor, in locul lui Xavi Pasqual, care a revenit in Romania si a preluat formatia Dinamo, informeaza mundodeportivo.es Ortega a semnat un contract pe trei sezoane.…

- SCM Politehnica si-a aflat azi programul din viitoarea stagiune a primului esalon (2021-22). Handbalistii alb-violeti au primul meci programat pe teren propriu, cu CSM Focsani 2007, joc urmat de o deplasare la Odorheiu Secuiesc. In rundele 7 si 8 alb-violetii au doua dueluri dificile cu trupele bucurestene,…

- Dan Alexa si-a anuntat azi plecarea de la clubul alb-violet in fata presei. Sosit la ASU Politehnica in vara trecuta mai intai in postura de manager general, antrenorul in varsta de 41 de ani a spus ca motivul principal al despartirii e reprezentat de faptul ca s-a implicat si consumat foarte mult in…

- Au pornit cu o poveste de dragoste destul de controversata, dar au demonstrat ca nici diferența de varsta și nici parerile celor din jur nu pot concura cu iubirea pe care o simt unul pentru celalalt. Fosta protejata a lui Costi Ionița, buzoianca Doinița ,,Dodo” Ionița, a organizat un baby shower in…

- Calificați la turneul final, „leii” mici vor avea șansa sa lupte pentru marele trofeu in sala „Constantin Jude”! CS SCM Timișoara a primit astazi in organizare competiția in care va fi desemnata campioana Romaniei la categoria de varsta U16 – masculin. Evenimentul sportiv se va desfașura in perioada…

- Fara obiectiv pe final de sezon in campionat, acolo unde ar fi ramas pe 9 indiferent de rezultatele ultimei runde, SCM Politehnica s-a impus, scor 34-30, in fata celor de la CSU din Suceava, grupare clasata doar pe 12. Pentru elevii lui Vlad Caba urmeaza cel putin o partida in competitia K.O., la finele…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…