- Trei copii si trei adulti au fost impuscati luni intr-o scoala crestina privata din Nashville, in sudul Statelor Unite, o drama care a redeschis dezbaterea asupra ravagiilor pe care le fac armele de foc in aceasta tara, transmite AFP. Potrivit Reuters, cei trei elevi ucisi aveau toti 9 ani: Evelyn Dieckhaus,…

