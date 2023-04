O fostă deputată se înrolează în armata ucraineană împotriva Rusiei Dupa aproape șase luni de așteptare, fosta deputata suedeza Caroline Nordengrip a reușit in sfarșit sa intre in armata ucraineana. Militantul in varsta de 43 de ani al democraților suedezi de dreapta, care se antrena de ceva vreme alaturi de armata de la Kiev, a primit permisiunea de a se inrola in razboiul impotriva Rusiei, […] The post O fosta deputata se inroleaza in armata ucraineana impotriva Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape șase luni de așteptare, fosta deputata suedeza Caroline Nordengrip a reușit in sfarșit sa intre in armata ucraineana. Militantul in varsta de 43 de ani al democraților suedezi de dreapta, care se antrena de ceva vreme alaturi de armata de la Kiev, a primit permisiunea de a se inrola in…

- O fosta deputata suedeza s-a inrolat in armata ucraineana pentru a lupta impotriva Rusiei. Caroline Nordengrip, in varsta de 43 de ani, a primit permisiunea de a lupta in randurile Legiunii Internationale.Dupa aproape sase luni de asteptare, fosta deputata suedeza Caroline Nordengrip (pana in 2022)…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta și sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar fi echivalent cu intrarea in razboi impotriva Rusiei, informeaza Agerpres. Declaratiile vicepresedintelui Consiliului de Securitate…

- Polonia a blocat, vineri, o noua serie de sanctiuni europene menite sa loveasca economia Rusiei pentru invazia ei asupra Ucrainei, invazie declansata in urma cu exact un an, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles. Un pachet „foarte substantial” de sanctiuni ce includeau noi restrictii pentru exporturi…

- Presedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, a afirmat, joi, ca va ordona trupelor sale sa lupte alaturi de rusi doar daca un alt stat lanseaza un atac impotriva tarii sale. „Sunt gata sa lupt alaturi de rusi de pe teritoriul Belarus intr-un singur caz: daca fie si un singur soldat vine pe…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…

- Timofi Milovanov, fost ministru in primul cabinet din mandatul lui Volodimir Zelenski, a explicat ca razboiul nu se poate termina decat printr-o victorie militara care va afecta Rusia pe plan economic și politic intr-o masura care sa nu ii mai permita reluarea razboiului. Discuția despre obiectivul…

- Fortele armate ale Poloniei inregistreaza un nivel record de recrutari de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, in urma cu 11 luni, informeaza dpa. Astfel, armata poloneza a recrutat anul trecut 13.742 de noi soldati profesionisti, a anuntat ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak,…