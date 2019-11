Stiri pe aceeasi tema

- Politia cauta doi frati de 11 si 13 ani, Antonio-Codrut si Cosmin-Florinel Gavriluta-Strat, cu domiciliul in comuna Hantesti, care marti, 19 noiembrie, au plecat de la domiciliul bunicilor lor din satul Probota, orasul Dolhasca, unde locuiesc de aproximativ doua luni, si nu au mai revenit.Conform ...

- O mama in varsta de 35 de ani și rudele sale au pus pungi de plastic pe capul copiilor in varsta de 13, respectiv 14 ani, sufocandu-i, și incercand sa-i omoare și pe ceilalți patru cu medicamente.Poliția a descins acasa la Sarah Barras și la Brandon Machin (39 de ani), din Sheffield, nordul…

- O tanara de 19 ani a fost strangulata și arsa de fosta concubina a iubitului ei, intr-o padure din apropierea satului Echimauți din raionul Rezina. Cazul a fost semnalat printr-un apel telefonic catre polițiștii din Rezina de catre un barbat in varsta de 25 de ani, iubitul tinerei omorate. Barbatul…

- Politia din Hong Kong a folosit din nou gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, duminica, pentru a incerca sa disperseze o manifestatie pro-democratie neautorizata pe strazile comerciale si turistice din Peninsula Kowloon, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Fosta colonie britanica trece de la…

- O femeie in varsta de 31 ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de acasa la data de 10 octombrie, in jurul orei 18.00, și nu a mai revenit. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 10…

- Poliția chineza a descoperit o avere ascunsa în subsolul unui fost oficial al Partidului Comunist din China. Percheziția a fost ordonata de Comisia Naționala de Supraveghere - autoritatea anti-corupție din China.Citește continuarea pe Digi24.

- O femeie in varsta de 87 de ani din Florida a marturisit ca și-a omorat nepotul cu dizabilitați, relateaza debate.com.mx. Poliția din localitatea Bradenton, Florida, a arestat-o pe Lilian Parks. Aceasta urmeaza sa fie evaluata de medici dupa ce și-a omorat nepotul in varsta de 30 de ani. Joel Parks…

- Un muresean a fost depistat in trafic, cu o alcoolemie de peste 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat, datorita sesizarii facute de catre H.T., un bistritean, in varsta de 18 ani. La data de 23 septembrie a.c., ora 22:09, un tanar, in varsta de 18 ani, din Bistrita, a sesizat Politia, prin SNAU 112,…