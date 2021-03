Julie Pomagalski, fosta campioana mondiala de snowboard, a fost ucisa, marti dimineata, de o avalansa, in cantonul elvetian Uri, informeaza News.ro , care citeaza Le Figaro. In varsta de 40 de ani, franțuzoaica Julie Pomagalski a fost surprinsa de avalanșa alaturi de compatriotul Bruno Cuttelli, care era ghid și salvator, relateaza Le Matrin. Ajunși la locul incidentului cu un elicopter, salvamontiștii nu au putut decat sa constate ca cele doua persoane erau deja decedate. Retrasa din activitatea sportiva in 2007, Julie era nepoata lui Jean Pomagalski, cel care a inventat teleschiul, in 1934,…