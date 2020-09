Stiri pe aceeasi tema

- PRO Moldova solicita ca tratamentul pentru pacienții care se trateaza de COVID-19 la domiciliu sa fie compensat de stat. O inițiativa in acest sens va fi inaintata Parlamentului pentru a veni in ajutorul cetațenilor care lupta cu noul coronavirus.

- Directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Eremei Priseajniuc, a semnat, astazi, autorizația pentru importul, in premiera, a unui lot de Remdesivir, care este primul medicament autorizat in SUA și UE pentru tratamentul infecției Covid-19.

- In toata lumea, COVID a luat viata celor care si asa erau o povara pentru ei si pentru cei din jur. Declarația a fost facuta de catre șeful ANSP Nicolae Furtuna, in cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.

- In conformitate cu noile recomandari ale Organizației Mondiale a Sanatații și rezultatele studiilor la nivel internațional, a fost introduse noi prevederi in Protocolul provizoriu COVID-19. Astfel, in Moldova se modifica tratamentul, perioada de autizolare și condițiile de internare in spital, scrie…

- Din data de 10 aprilie pina acum, starea a 810 persoane care se tratau la domiciliu, avind forme ușoare de COVID-19, s-a inrautațit și pacienții au avut nevoie de spitalizare. Informația a fost comunicata de Marina Golovaci, secretar de stat la Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, in…

- Deputatii grupului parlamentar PRO MOLDOVA sunt gata sa semneze si sa voteze orice motiune de cenzura depusa impotriva guvernului Chicu. Declaratia a fost facuta, miercuri, de catre liderul grupului PRO MOLDOVA Andrian Candu, intr-un briefing de presa.

- Noua lege a carantinei si izolarii: evaluare de 48 de ore pentru pacientii infectati si izolare la domiciliu. Bolnavii pot refuza tratamentul. Nelu Tataru explica modificarile la legea carantinei: ”Fiecare pacient infectat COVID va beneficia de o evaluare in primele 48 de ore, in spital, apoi…” Ministrul…

- Liderul PRO Moldova, Andrian Candu, unul dintre autorii moțiunii simple impotriva ministrului Sanatații, a lipsit de la dezbaterea inițiativei in Parlament. Asta inca o data demonstreaza ca pe finul oligarhului Plahotniuc nu il intereseaza problemele din domeniul sanatații, acesta a dorit sa faca show.…