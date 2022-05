O formă de neuitare Se spune despre scris ca este o profesie a vanitații, cred ca la Camus am intalnit expresia asta. Și inclin sa-i dau, in mare parte, dreptate, pentru ca sunt mulți aceia care scriu pentru ca sunt vanitoși, grandomani, fiindca sunt atrași de ideea de putere și pentru ca le vor sa prinda gloria din zbor. […] Articolul O forma de neuitare apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

