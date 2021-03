O floare pentru femeia iubita din viata noastra

Stiri pe aceeasi tema

- Deși toata lumea credea ca are o viața perfecta, Cristina Ich, una dintre cele mai apreciate influencerițe, traiește in suflet cu o durere de nedescris. Iubita lui Alex Pițurca a fost abandonata de tata, atunci cand avea doar doi ani. Iata ce declarații dureroase a facut vedeta despre acest episod trist…

- De Ziua Internaționala a Femeii, LifeBox, liderul pieței de healthy food delivery din Romania, demonstreaza, potrivit unui studiu, faptul ca femeile sunt cele mai preocupate de un stil de viața mai sanatos. LifeBox prezinta un sumar al obiceiurilor de consum observate in randul romancelor care au adoptat…

- Curtea de Apel Cluj a respins apelul formulat de baimareanul care și-a ucis iubita de 18 ani la doua saptamani dupa ce s-au cunoscut pe Facebook. Curtea de Apel Cluj a respins apelul formulat de Cristian Mihai C., in varsta de 23 de ani, care și-a ucis iubita de 18 ani in martie 2020. Crima […] Source

- Vaduvul actriței Edith Gonzalez incearca in prezent sa iși continue viața, dupa moartea partenerei sale, care a intristat o lume intreaga. La mai bine de un an de la incident, Lorenzo Lanzo a decis ca a venit timpul sa ii mai acorde o șansa iubirii, noteaza click.ro. Lorenzo Lazo și Edith Gonzalez au…

- La 40 de ani, Augustin Viziru este un barbat cu adevarat implinit! Celebrul actor, care a și caștigat cel mai nou sezon la emisiunii „Ferma”, de la Pro TV, are o cariera demna de invidiat, dar și cu o familie minunata. Anul trecut, in vara, iubita actorului a adus pe lume o fetița, pe nume […] The post…