Predoiu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca un proiect de lege lansat recent in dezbatere publica se refera la modernizarea Registrului Comertului. "Este un proiect legat de modernizarea Registrului Comertului si a profesiei de registrator comercial. Acest proiect transpune o directiva a Uniunii Europene privind digitalizarea. Propune o reforma radicala si importanta a Registrului Comertului in directia digitalizarii, functionarii acestuia in relatiile cu publicul si societatile comerciale”, a afirmat Catalin Predoiu. El a mentionat ca societatile comerciale vor putea fi constituite…