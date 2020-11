O firma va putea fi infiintata exclusiv online. Ministerul Justitiei a lansat un proiect de lege in dezbatere publica

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, anunța ca a depus un proiect de lege care prevede digitalizarea Registrului Comerțului. Mai exact, daca inițiativa legislativa va fi adoptata, construirea unor societați comerciale se va putea realiza exclusiv online. Potrivit ministrului, un proiect de lege lansat…

- Predoiu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca un proiect de lege lansat recent in dezbatere publica se refera la modernizarea Registrului Comertului. "Este un proiect legat de modernizarea Registrului Comertului si a profesiei de registrator comercial. Acest proiect transpune o directiva…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, marti, ca a fost pus in dezbatere publica un proiect de lege privind statutul personalului de specialitate judiciara si al altor categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii anunta, joi, ca a luat act ”cu ingrijorare” de proiectele de modificare a legilor Justitiei, puse in dezbatere publica de Ministerul Justitiei, actele normative fiind realizate fara consultarea instanteor, aprhetelor sau a CSM.”Plenul Consiliului…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat miercuri ca Legile Justiției, lansate in cursul serii pe site-ul instituției, vor ramane in dezbatere publica pana la sfarșitul lunii martie a anului...

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat punerea in dezbatere publica, pana pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind…

- Ministerul Justiției a elaborat și a pus in dezbatere trei proiecte de modificare a legilor Justiției. Cele trei proiecte sunt “Justiție in Pandemie”, un proiect pentru Parchetul European și un al proiect pentru alinierea regulilor privind concursurile la INM cu cerințele CCR. Justiție in Pandemie Ministrul…