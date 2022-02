O firmă va investi peste 7 milioane euro într-un aparhotel în apropiere de Palas Compania CNC Industry va investi peste 36 milioane de lei in construirea unui aparthotel cu un regim subsol, parter, 6 etaje și un etaj tehnic, in zona din spatele facultaților tehnice. Potrivit Planului Urbanistic Zonal (PUZ), firma are la dispoziție un teren de 860 mp, iar construcția va ocupa 65% din teren, in condițiile in care coeficientul de utilizare a terenului este 4. Inalțimea maxima a aparthotelului este propusa la 25 metri. Intr-o adresa trimisa Primariei la inceputul lunii februarie, CNC solicita includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local a proiectului. „Acest proiect… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de noua ore de dezbateri, Consiliul Local a adoptat astazi, 11 februarie, bugetul general al Municipiului Iași pe anul 2022. Bugetul a fost adoptat cu 14 voturi pentru (PNL, PMP și viceprimarul Cezar Baciu), cinci abțineri (PSD) și opt voturi impotriva (USR). Dincolo de dificultațile generate…

- Un proiect urbanistic ce starnește controverse este pe punctul de a ajunge in plenul Consiliului Local (CL). Proiectul este propus de persoane fizice in Tatarași, in zona Doi Baieți, și presupune construirea unei cladiri de birouri cu un regim de pana la 7 etaje pe un teren cu o suprafața de 667 mp,…

- Este uimitor cum functioneaza creierul uman. Iata 17 lucruri uimitoare pe care nu le stiai despre oameni: 1. Incaltarile sunt primul lucru pe care oamenii il observa subconstient la tine. Asa ca poarta intotdeauna incaltari frumoase (si curate). 2. In lume exista cel putin 6 persoane care arata fix…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA cu sprijinul Primariei și a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca va relua incepand de joi, 20.01.2022, transportul de elevi din Colonia Sopor, conform urmatoarelor plecari:

- Primaria Municipiului Iași a elaborat proiectul de buget pe anul in curs, pe care-l va supune in perioada urmatoare dezbaterii publice astfel incat, luna viitoare, acesta sa poata fi votat de consilierii locali. Bugetul 2022 se aproprie ca suma de cel din anul anterior (1,9 miliarde lei), numai ca,…

- Facturi uriașe la gaze au primit mai multe unitati de invatamant din municipiul Barlad, care ar fi bune de plata zeci sau chiar sute de mii de lei pentru o luna. Potrivit primarului Dumitru Boros, cea mai mare factura este de 270.000 de lei, echivalentul a 54.000 de euro, scrie Adevarul, care preia…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a avut joi, 9 decembrie, in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, o iesire nervoasa si un derapaj la adresa companiei de salubritate Drusal. Sedinta a fost convocata la ora 13:00, fiind desfasurata pe platforma online…