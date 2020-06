O firma IT din Cluj a facut site-ul unui guvern din Africa

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 11 persoane s-au adunat in Piața Unirii din Cluj-Napoca, pentru a protesta impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat la ora 18.00, dar au plecat rapid pentru ca nu s-a strans aproape nimeni. Organizatorul protestului este Frontul Civic Unit, conform evenimentului anunțat pe Facebook. Aceștia neaga…

- Daca esti antreprenor, stii probabil deja ca, incepand din 16 aprilie, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 48/2020, poti cere si primi de la stat rambursarea TVA-ului, in baza unei simple cereri, fara a avea parte de control momentan, urmand ca verificarile autoritatilor fiscale sa fie facute…

- ​ANAF și Ministerul Finanțelor au publicat, marți, o lista de pasuiri și alte facilitați pe care spun ca le acorda firmelor și altor contribuabili ca urmare a starii de urgența instituite datorita epidemiei de coronavirus COVID-19. Masurile au fost luate în temeiul Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Tururile din Africa in care erau observati urangutanii si gorilele au fost suspendate, dupa ce rezervatiile mamiferelor au fost inchise publicului din cauza pandemiei de Covid-19.Nu este cunoscut daca gorilele pot contracta coronavirusul, dar exista temei ca si aceste animale pot fi in pericol,…

- ​O firma dintr-o comuna din Giurgiu a reușit sa vanda Guvernului 1,75 milioane de maști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat in condițiile in care maști de acest tip, FFP2 sau FFP3, costau in medie 10 lei. Pe de alta parte, este adevarat ca acum…

- Startup-ul românesc Gumzzz, care va pune la dispoziția pacienților din întreaga lume opțiuni de a accesa servicii și pachete stomatologice din diferite țari, a închis o prima runda de finanțare de 100.000 de euro. În prezent, startup-ul înființat în Cluj-Napoca este…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sanatate, a acuzat, luni, Guvernul de incompetenta si nepasare dupa aparitia in mediul online a unor imagini filmate in aceasta dimineata la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, unde sute de bolnavi de cancer stateau afara, in frig, lipiti unul…

- ​În urma celor 4 Hackathoane desfașurate simultan weekend-ul trecut în Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara, 45 de tinere echipe de start-up tehnic se alatura celor 28 deja calificate dupa Hackathonul de la finalul lunii februarie din București. Împreuna, vor participa în programul…