O firmă din Tulcea vrea să intre în topul producătorilor de patiserie congelată din Europa Compania Lidas din Tulcea, prezenta pe piața de circa 30 de ani in sectorul de morarit și panificație, va deschide, in luna februarie, la Cataloi una dintre cele mai mari și mai moderne fabrici de patiserie congelata din sud-estul Europei. Investiția se ridica la circa 46 milioane de euro, din care o parte importanta reprezinta ajutor de stat. Aceasta este cea de-a doua unitate de producție din portofoliul Lidas care mai deține o fabrica moderna de panificație la Mereni, cu o suprafața de producție de peste 10.000 de metri patrați și o producție anuala de circa 10.000 tone, fiind asigurate 300… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

