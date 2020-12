Stiri pe aceeasi tema

- Artificii pe cer, de Revelion, numai daca sunt autorizate. Daca nu… amenda. Polițiștii au confiscat, 32 de tone de articole pirotehnice in numai o luna. Au verificat piețe, targuri și centre comerciale. Au fost in sute de locuri și au intocmit peste 200 de dosare penale. Peste 1.000 de kilograme de…

- Polițiștii au confiscat, in ultima luna, peste 32 de tone de articole pirotehnice, dupa verificari a sute de piețe, targuri sau centre comerciale. Politia Romana a inceput, in 23 noiembrie, actiunea nationala „Foc de artificii”, iar pana in 17 decembrie au fost controale la 322 de persoane fizice si…

- Polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase au indisponibilizat 10 kilograme de obiecte pirotehnice, de tipul petarde, din categoria 1 de pericol, interzise pentru deținere și comercializare catre publicul larg, in Romania. Polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase din…

- Polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase au indisponibilizat 3.372 de obiecte pirotehnice de tipul petarde și baterii de artificii din categoriile de pericol P1, F2 și F3, toate interzise pentru deținere și comercializare catre publicul larg, in Romania. Polițiștii de la arme, explozivi…

- Politistii din cadrul Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase si Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Prahova au prins in flagrant doua persoane care se pregateau sa incarce marfa periculoasa pentru a fi trimisa la vanzare in Prahova.

- In perioada 26 octombrie – 18 noiembrie 2020, Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, a derulat actiunea nationala „IMPORTATORII DE ARTIFICII 2020”. A fost verificat modul de respectare a prevederilor legale referitoare la operatiunile cu articole pirotehnice.Cele 224…

- F. T. Politia Romana a demarat, la data de 23 noiembrie a.c, actiunea nationala „Foc de Artificii”, pentru prevenirea incidentelor generate de nerespectarea legislatiei privind folosirea obiectelor pirotehnice. „De la declansarea actiunii si pana in ziua de 3 decembrie, au fost efectuate controale la…

- Politistii au confiscat 770 de kilograme de articole pirotehnice provenite din import, in urma desfasurarii in perioada 26 octombrie - 18 noiembrie a unei ample actiuni la nivelul tarii. Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, a derulat actiunea nationala "Importatorii…