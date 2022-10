O firma din Otopeni ii furnizeaza Spitalului Judetean Constanta Kit reactivi gaze in sange (750 probe) pentru sectia ATI (DOCUMENT)

Ofertant castigator este SC Siramed SRL, contractul in valoare de 21.600.000 lei avand data 30 septembrie a.c. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a atribuit contractual "Furnizare reactivi gaze in sange Kit reactivi gaze in sange pentru sectia A.T.I.ldquo; 750 probe: Acord Cadru 36 Luni, achizitia fiind atribuita prin anunt de atribuire la anunt de participare. Ofertant castigator este SC Siramed SRL, contractul in valoare de 21.600.000 lei avand da ...