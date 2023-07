O firma din judetul Salaj si-a deschis punct de lucru la Costinesti

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatul unic al societatii Oprea Sudest SRL a luat decizii importante pentru firma. Una dintre aceste decizii face referire la infiintarea unui punct de lucru situat in mun. Constanta, Piata CET, Aleea Egretei nr. 16, Corp A, 350 mp, etaj si 105 mp subsol, jud. Constanta.Dasemenea, tot acesta a decis…

- In baza cererii nr. 20474 din data de 06.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : ERUH ALUMINIUM CONSTRUCT S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in: municipiul…

- Asociatul unic al Nomad Expert Management S.R.L. a publicat la data recenta, pe 3 iulie 2023, cea mai recenta decizie luata in urma sedintei din data de 8 iunie 2023. Mai precis, asociatul unic Elena Ghimici, detinator al 100 capital social al societatii, in baza prevederilor art. 202, alin.2 al Legii…

- Asociatii societatii Efelis 2018 DDD SRL au decis deschiderea unui punct de lucru la Eforie Nord. Potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, Akbulut Baris si Akbulut Ghiulnaz, in calitate de asociati ai societatii Efelis 2018 DDD SRL au decis extinderea obiectului de activitate cu codul 5610…

- Unicul asociat si administrator al societatii BRYANA NOBLESSE SRL a decis deschiderea unui punct de lucru la Costinesti, judetul Constanta. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, Nicu Sorin Costache a decis deschiderea unui punct de lucru la adresa com. Costinesti, Spatii Comerciale Complex…

- In cadrul adunarii generale din 17.05.2023, asociatul unic al societatii Ureusz Kobra, Vajda Agnes Katalin, a decis infiintarea a doua puncte de lucru situate la Debarcader Statiunea Neptun, judetul Constanta si Mangalia Neptun, Str. Trandafirilor nr. 11, judetul Constanta. De asemenea se restrange…

- In baza cererii nr. 38167 din data de 11.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului Pera Lemur Group S.R.L. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, Bulevardul…

- Conform deciziei publicate in Monitorul Oficial, nr. 1852 din 25 aprilie 2023, Elena Whittingham, cetatean cipriot, a dizolvat si lichidat firma Alan Galatia Investment SRL. Societatea a fost fondata in anul 2009, la Pitesti, de catre persoana mentionata. Ea era si asociatul unic al companiei ce activa…