O firma din judetul Constanta si-a mutat sediul social la Bucuresti

- Unicul asociat al societatii GENERAL FIRST COMPANY S.R.L. a decis schimbarea sediului social al firmei si a administratorului firmei.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Iulia Larion in calitate de asociat unic al GENERAL FIRST COMPANY S.R.L., decide schimbarea sediului social din municipiul…

- Unicul asociat al societatii YZY Food S.R.L. a decis cooptarea unui nou asociat in cadrul firmei.Potrivit anuntului Publicat in Monitorul Oficial, Paraschiv Andreia Erica in calitate de asociat unic al Societatii YZY FOOD S.R.L. a decis cooptarea in societate a lui Antonov Angelin Nicolae. De asemenea…

- Unicul asociat al societatii Water Hydro SRL a decis schimbarea sediului social al firmei. Astfel, Anghel Vasile in calitate de asociat unic, a hotarat schimbarea adresei sediului social din municipiul Constanta, Prelungirea Sergent Nicolae Grindeanu nr. 1 in satul Agigea, comuna Agigea, Str. Albinelor…

- Unicul asociat la societatii Cabinete Medicale Virciu Marcel S.R.L. a decis mutarea sediului social al fitrmei si inchiderea unui punct de lucru din localitatea Mihail Kogalniceanu.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Virciu Marcel Iulian, in calitate de asociat unic al Cabinete Medicale…

- Unicul asociat al societatii Giulio Roof S.R.L. a decis cooptarea unui nou asociat in cadrul firmei, mutarea sediului in Constanta si schimbarea denumirii firmei. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Iulian Marcu, in calitate de asociat unic al societatii GIULIO ROOF S.R.L., a hotarat schimbarea…

- Unicul asociat al societatii GOLDHEIM BESTE S.R.L. a decis majorarea capitalului social si cooptarea unui nou asociat in cadrul firmei. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Petre Craciun, in calitate de asociat unic al GOLDHEIM BESTE S.R.L., a decis majorarea capitalului social al societatii…

- Adunarea generala a asociatilor societatii MBV Grup SRL, formata din Calota Dumitru si Calota Angela, detinand fiecare cate 50 din capitalul social, s a intrunit legal si statutar la sediul social si a adoptat decizii importante. Printre acestea, se numara mutarea sediului social si desfiintarea punctului…

- Unicul asociat al societatii ARTEMIS TOP CAFE S.R.L. a decis schimbarea sediului social al firmei. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Ramona Cornelia Chitu, in calitate de asociat unic a decis schimbarea sediului social al societatii in: Constanta, str. Soveja nr. 110 judetul Constanta.De…