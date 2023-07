Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali au retinut 120.000 de tigarete transportate de un microbuz la granita Romaniei cu Moldova. Valoarea acestor bunuri confiscate este de aproximativ 150.000 de lei. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Autoritatea Vamala Romana, un microbuz care mergea pe ruta Moldova…

- Ieri, pe 5 iulie, inspectorii vamali de la Constanta au gasit sute de pachete de vesela de bucatarie, susceptibila de aducere atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marca susmentionata. Bunurile respective urmau sa ajunga la o firma din Ucraina.In data de 5 iulie 2023, inspectorii vamali…

- Venita in Romania pentru a munci, o bengaleza a ajuns in situatia de a se cere expulzarea ei sub escorta. „Vina" femeii a fost aceea ca angajatorul iesean a trimis-o temporar sa munceasca in alta parte si pe alta pozitie decat cea contractata. Faptul ca Serviciul de Imigrari a scos-o responsabila pe…

- Cine este doctorița din Iași care s-a sinucis cu antigel: Tanara s-ar fi certat cu un baiat inainteO tanara doctorița din Iași și-a pus capat zilelor intr-o mod tragic. La doar 26 de ani, fata a decis sa-și puna capat zilelor. Nici prietenii și nici familia nu iși explica gestul cumplit, anunța antena3.ro.…

- Furtuna face ravagii: Ploaia torentiala a provocat inundatii, in Caras Severin, judet aflat sub codul rosu. Precipitatiile abundente au provocat inundatii in mai multe zone din Caras Severin, inclusiv in municipiul Resita. In municipiul Resita, pompierii intervin in doua cartiere unde cursi si case…

- O firma de comert cu de toate incearca sa obtina despagubiri de 8.000 de euro de la un fost angajat. Acesta lucrase in cadrul firmei ca sofer timp de doua luni si jumatate, pana ce fusese prins baut la volan, in Marea Britanie. Firma ar fi fost nevoita sa suporte cheltuieli neprevazute pentru a-si recupera…

- Repetitiile de miercuri seara pentru spectacolele „Cavalleria rusticana" si „I Pagliacci", care sunt programate sa aiba loc astazi, 5 mai, si maine, 6 mai, la Opera Nationala Romana din Iasi, s-au terminat cu un scandal imens intre membrii orchestrei, solisti si dirijorul invitat-special de managerul…

- Firma prin care dezvoltatorul imobiliar Cristin Zamosteanu controleaza Hotelul Pleiada din Iasi, MCM Boutique Resort, aproape ca si-a triplat afacerile in anul 2022, ajungand la 15,8 milioane de lei, fata de 5,5 milioane de lei in anul 2021. Este cea mai buna cifra de afaceri inregistrata de la infiintarea…