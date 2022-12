Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de rugby a Frantei a acces in sferturile de finala ale Cupei Mondiale dupa ce a invins cu un categoric 44-0 reprezentativa similara a Fidji, sambata, pe Northland Events Centre din Whangarei (Noua Zeelanda), intr-un meci din Grupa C a turneului final, potrivit Agerpres.Cu 11 puncte,…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a transmis, joi, ca Franța nu va folosi arme nucleare impotriva Rusiei, in cazul in care Vladimir Putin va ordona un atac nuclear in Ucraina. „Doctrina noastra se bazeaza pe interesele fundamentale ale națiunii. Acestea sunt definite in mod clar și nu ar fi deloc…

- Cel mai mare ajutor umanitar al Frantei pentru Ucraina a sosit, miercuri, in Portul Constanta Sud-Agigea, la bordul unei nave incarcate, printre altele, cu tone de medicamente de urgenta si echipamente de salvare. Toate acestea vor fi descarcate si se vor indrepta apoi spre Suceava, unde sunt programate…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marti ca Moscova este „extrem de ingrijorata” din cauza vestilor auzite. Peskov se refera la scurgerile de gaze din Marea Baltica investigate de Danemarca și Suedia.Intrebat de un posibil sabotaj, purtatorul de cuvint al lui Vladimir Putin…

- Cel mai lung tunel imersat din lume va lega Danemarca și Germania, reducand timpul de calatorie intre cele doua țari atunci cand va fi deschis in 2029. Dupa mai mult de un deceniu de planificare, construcția tunelului Fehmarnbelt a inceput in 2020, iar in lunile care au trecut de atunci a fost finalizat…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va suplimenta cu 500.000 de metri cubi volumul de lemn pentru industrie, dar va majora si cantitatile de lemn pentru foc destinat populatiei, a anuntat miercuri Romsilva. Directorul general al RNP – Romsilva, Daniel Nicolaescu, a dispus, in cadrul unei videoconferinte…

- Danemarca va antrena soldati ucraineni pe teritoriul sau, a anuntat, marti, Ministrul Apararii, dupa exemplul Regatului Unit care s-a angajat in luna iunie sa formeze 10.000 de militari in mai mult baze britanice, pe durata a patru luni, pentru a sprijini Ucraina in fata invaziei ruse, informeaza Agerpres.…