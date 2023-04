Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Padea, comuna Dranic, Stelian Chiriac a gasit, cu un detector de metale, 1.168 de monede romane din argint, cel mai mare tezaur monetar care a fost gasit in județul Dolj, in ultimii 60 de ani, și al doilea tezaur monetar ca marime care va ajunge in colecția Muzeului Olteniei, relateaza…

- Consiliul Județean Timiș a finalizat procedura de achiziție a lucrarilor pentru realizarea a patru sensuri giratorii pe Calea Timișoarei din Giroc, drumul care leaga Timișoara de comuna periurbana. S-a stabilit caștigatorul, iar saptamana aceasta urmeaza semnarea contractului și emiterea ordinului de…

- Un tanar de 28 de ani, din comuna Orodel, a fost reținut pentru furt și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. In noaptea de 3-4 ianuarie, in cadrul unei acțiuni ”Blitz”, tanarul a fost depistat in timp ce conducea un autoturism pe strada Mangaliei, din Craiova. In urma controlului corporal…

- Sunt pagube produse de vantul puternic din Craiova, iar pompierii intervin in mai multe zone din municipiu. Craiova se afla sub avertizarea de cod galben de vant si precipitatii. 1 de 3 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al județului Dolj, a fost solicitat sa intervina pana in prezent…

- Un atac al șacalilor a speriat locuitorii unei comune din județul Dolj. Zeci de animale au fost sfașiate noaptea trecuta de pradatori. Oamenilor le este frica sa mai iasa din case dupa lasarea intunericului.

- Politistii Biroului Rutier Craiova au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 606 C, in localitatea Gogoșu, potrivit Oltenia TV. Anchetatorii au stabilit faptul ca un barbat de 47 de ani, din comuna Cernatești, a pierdut controlul volanului, iar mașina a ieșit de pe șosea și…

- Meteorologii au emis, joi, doua avertizari de ninsori și viscol in mai mai multe județe ale țarii, printre care și Bucureștiul. Potrivit ANM, ninsorile vor predomina in partea de sud-est a țarii.In intervalul menționat in Oltenia, local in Muntenia și in Carpații Meridionali și de Curbura vor fi precipitații…