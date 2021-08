Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, administrația locala din Fetești a organizat o intalnire prin intermediul careia s-au pus bazele elaborarii «Strategiei de Dezvoltare Urbana» a municipiului Fetești. Documentul este esențial pentru atragerea fondurilor europene și presupune realizarea unor planuri cu privire…

- Dupa ce a vandut parte importanta din active și chiar afaceri intregi, Ioan Moldovan nu pare sa renunțe la produsele din carne. Mai mult, a mutat activitatea de pe cele doua firme aflate in insolvența, pe una noua, care a ajuns la o cifra de afaceri de 37 de milioane de lei, de pe un an pe altul. Grupul…

- BOCSA – Administratia locala doreste sa reinvie zona de agrement a orasului. Primul pas facut a fost sa redeschida aleea cu tei din cartierul Izvor, unde se plimbau bocsenii acum 40-50 de ani, si sa reamenajeze zona lacului Medres! De saptamana aceasta, bocsenii au putut vedea o alee despre care autoritatile…

- Simona Neumann directorul executiv al Asociației Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, a publicat astazi, pe contul sau de Facebook, o scrisoare deschisa in care vorbește despre relația sa cu primarul Dominic Fritz și avertizeaza in privința problemelor pe care le-ar putea avea proiectul din…

- Primarul Cristi Misaila propune repartizarea sumei de 16,4 milioane lei din fondul de rezerva bugetara pentru a debloca funcționarea administrației locale. Pentru ședința extraordinara a Consiliului Local de astazi, a fost inițiat un proiect de hotarare prin care sa fie alocate fonduri pentru Primaria…

- „Solutia recomandata la nivel de studiu de oportunitate si-a atins limitele, iar odata cu luarea in calcul a mai multor obiective si criterii, plus criteriile de deservire a activitatilor din depou pe baza unor fluxuri si functiuni adecvate criteriilor de performanta si securitate in exploatare s-a…

- Penny Romania isi propune sa investeasca 5,128 milioane de lei, respectiv echivalentul a peste un miliard de euro, pana in 2029, in principal in extinderea retelei sale pana la un total de 619 magazine si 6 centre logistice, informeaza compania printr-un comunicat transmis marti AGERPRES. "Penny…

Administrația locala din Turda preconizeaza sa ia un imprumut de pana la 35 de milioane de lei, in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare...