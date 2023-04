Stiri pe aceeasi tema

- Kinderpedia, platforma de management școlar și comunicare a fost recunoscuta drept Produsul Software al Anului pe scena Galei Premiilor de Excelența in Industria IT 2023, organizata de ANIS Romania pe 5 aprilie, la Bucharest Marriott Grand Hotel Ballroom. Potrivit juriului, criteriile luate in considerare…

- Roland Petrean este elev in clasa a VIII-a D la Școala Gimnaziala „Simion Barnuțiu” din Zalau, a obținut premiul I la Olimpiada Județeana de Informatica, iar in weekendul care tocmai a trecut, la Concursul Interjudețean de Matematica și Informatica „Grigore Moisil”, desfașurat la Bistrița, din 24 pana…

- Prezent joi, 23 martie, la Forumul-colocviu „Industria argeșeana – trecut, prezent și viitor”, organizat de Asociația „Cultul Eroilor” la Cercul Militar Pitești, generalul-maior (r) Mircia Chelaru, deputat de Argeș, a spus ca o astfel de acțiune – care readuce in atenție fapte și personalitați emblematice…

- Industria IT in Romania crește incontinuu, in ciuda crizei globale, iar cu aceasta cresc și salariile angajaților. Un salariu mediu al experților noștri IT este de 1.870 EUR, iar conform datelor oficiale, salariile programatorilor trec și peste 3.000 EUR pe luna!

- Jurnalistii ZDI au facut un clip socant zilele trecute, in zona Vladeni. Sinele de cale ferata trec printr-o curba, iar buloanele care ar trebui sa lege strans metalul de traversele din lemn fie se invart in gol, fie sunt desurubate. Este curios cum circula trenul in acest mod, dar sigur garniturile…

- usr Aiud și psd Aiud, scrise intenționat cu litere mici pentru a arata cat de mici sunt oamenii din spatele acestui atac grosolan asupra culturii, au votat cot la cot impotriva bugetului municipiului Aiud pentru anul 2023 invocand „lipsa de profit” a Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud și…

- Poetul Mihai Firica le da intalnire cititorilor de poezie la Teatrul Național „Marin Sorescu”, in primul eveniment al anului programat la „Adunarea Poeților”. Premiat in 1997 chiar cu premiul care poarta numele marelui poet și dramaturg, Mihai Firica revine in spațiile Naționalului craiovean pentru…

- Opera Nationala Romana din Iasi (ONRI) a fost premiata de Uniunea Criticilor, Redactorilor si Realizatorilor Muzicali (UCRRM) din Romania la finalul saptamanii trecute, in cadrul primei editii a Galei Premiilor MUSICRIT. Potrivit unui comunicat de presa, in cadrul galei organizata la Palatul Camerei…