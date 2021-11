Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, bitcoin a urcat la un nou maxim istoric de aproape 67.000 de dolari. Insa intre timp, investitorii au renuntat la cea mai valoroasa criptomoneda din lume in favoarea unui nou activ digital, Shiba Inu, conform CNN, anunța Mediafax. Pretul unui bitcoin se afla la 11%…

- In urma cu o saptamana, bitcoin a urcat la un nou maxim istoric de aproape 67.000 de dolari. Insa intre timp, investitorii au renuntat la cea mai valoroasa criptomoneda din lume in favoarea unui nou activ di...

- In august anul trecut, intre doi vietnamezi care munceau in Cluj Napoca s-a iscat un scandal. Finalul a fost tragic pentru ca VU VAN HAI a luat cuțitul și l-a injunghiat mortal pe DAO VIET, dupa ce acesta s-a intors cu spatele. Dupa ce a realizat gravitatea faptei, criminalul a incercat sa se ascunda…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a invins formatia Portugaliei, scor 3-1, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis. In al patrulea meci, Marius Copil a castigat cu 6-3, 2-6, 6-4 in fata lui Joao Sousa, duminica, in Sala Sporturilor ”Horia Demian” din Cluj-Napoca.Romania va juca…

- Primaria Alba Iulia cumpara 30 de automate pentru plata taxelor de parcare. Vor accepta monede și vor afișa meniul in 3 limbi Primaria Alba Iulia cumpara 30 de automate electronice pentru plata taxelor de parcare prin monede/card bancar (parcometre). Acestea urmeaza sa fie amplasate in zonele de taxare…

- 30 de parcometre pentru plata parcarilor publice din Alba Iulia. Licitația de aproape 800.000 de lei, lansata in SEAP 30 de parcometre pentru plata parcarilor publice din Alba Iulia. Licitația de aproape 800.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat ca la Congresul PNL delegatii sunt indemnati sa faca poza cu buletinul de vot si cu cartea lor de identitate, transmitandu-le celor care vor sa puna la cale acest lucru ca nu vor putea controla niciun vot si delegatii nu vor accepta…

- Cu Marius Șumudica antrenor, CFR Cluj a fost eliminata din Europa League la fotbal, dupa ce a fost invinsa de Steaua Rosie Belgrad cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in mansa secunda a play-off-ului. In prima mansa, scorul a fost 4-0,…