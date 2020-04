Stiri pe aceeasi tema

- Amatoarele de bijuterii isi pot completa colectia cu pandative in forma de coronavirus. Accesoriile din argint au fost create de bijutieri din Rusia, iar cererea a explodat, odata cu cea de imbolnaviri in lume.

- „Totul este sub control” in Rusia, sustine Vladimir Putin in legatura cu pandemia Covid-19. Insa acest discurs este privit cu neincredere de multa lume, mai ales ca presedintele rus se afla in plina campanie pentru a-si asigura postul la Kremlin pana in 2036. Un alt aspect preocupant il reprezinta sporirea…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai putine…

- Rusia a anuntat luni o serie de masuri pentru a sustine economia si a lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, deblocand fonduri de rezerva si invitand intreprinderile sa se comporte in mod responsabil, relateaza AFP si dpa. In acelasi timp, autoritatile ruse au decis inchiderea granitei cu…

- Un tratament medical impotriva noului coronavirus ar putea fi creat "pana in vara sau la inceputul toamnei", a afirmat vicepresedintele american Mike Pence, care coordoneaza lupta impotriva epidemiei in SUA, informeaza AFP.