O firma cu probleme a lasat Senatul fara vot electronic: Se acopera urmele adoptarii unor legi importante?

- ​Sistemul de vot electronic de la Senat urmeaza sa fie inlocuit insa, din cauza unor intarzieri, acesta nu va fi gata mai devreme de șase saptamani, timp in care senatorii vor vota prin ridicare de maini, a declarat pentru HotNews.ro senatorul USR Vlad Alexandrescu. Precizarea a fost facuta de secretarul…

- "Cineva încearca sa își ștearga urmele dupa 10 august" - este declarația lui Vlad Dragomirescu, cetațeanul care a facut-o pe Speranța Cliseru sa confirme ca Dragnea și Carmen Dan mint în legatura cu intervenția

- Semne ca ai nevoie urgent de o dieta de detoxifiere. Deși lumea medicala e imparțita cand vine vorba despre detox – nutriționiștii sunt pentru, medicii, mai puțin -, un lucru e clar și de necontestat: organismul acumuleaza toxine, daca nu suntem riguroși cu alimentația și modul de viața, iar acestea…

- Fostul soț al regretatei cantarețe Madalina Manole, Petru Mircea, are o afacere mica, dar din care scoate profit. Petru Mircea este patronul unei companii de sunet. Firma este una mica, insa fostul partener de viața al artistei Madalina mMnole are profit. Astfel, potrivit wowbiz.ro , in anul 2017, compania…

- Proiectul propune o noua forma a articolelor 30 alin. (2) si (3) si 280 alin. (2) din Legea 95/2006, care au fost declarate neconstitutionale, introducerea in acelasi act normativ a unui nou titlu dedicat in exclusivitate DES, precum si abrogarea in consecinta a actualelor Norme metodologice privind…

- Protestatari pro-avort au aruncat cu pietre si sticle si au incendiat gramezi de gunoaie la doar cativa metri de intrarea in Parlamentul din Buenos Aires, dupa ce Senatul argentinian a votat impotriva legalizarii avortului. Politia a ripostat folosind gaze lacrimogene si mai multe persoane au fost arestate.…

- Ianis Zicu a vorbit despre evoluțiile modeste din acest start de campionat ale lui Omrani la CFR Cluj și susține ca atacantul nu e folosit in sistemul care trebuie. Fostul jucator de la Inter și Dinamo spune ca Toni Conceicao trebuie sa schimbe sistemul 4-3-3 in 4-4-2 pentru a-l folosi la capacitate…

- Transportatorul aerian national Tarom a anuntat sambata ca Sistemul global SITA (Departure Control System) este indisponibil la nivel mondial, iar compania de stat subliniaza ca, din aceasta cauza, vor exista intarzieri pe toate cursele.