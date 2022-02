O firma cu 0 angajati va face consultanta pentru Primaria Constanta! Este vorba despre spitalul policlinic promis de primarul Vergil Chitac (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- MOLDOVA NOUA – Primarul orasului, Ion Chisalița, se afla in negocieri cu reprezentantii companiei Delphi, adusa de el candva in zona, pentru a recupera halele inchiriate de la Primarie in scopul relocarii in aceste spații a altor investitori! Iar prima firma pe care primarul vrea sa o mute in halele…

- Primaria Constanta a incheiat un contract de executie lucrari de constructii in cadrul proiectului de crestere a eficientei energetice a imobilului Scoala gimnaziala nr. 8 din Constanta Castigatorul contractului in valoare de aproape 4 milioane de lei fara TVA este SC Draft Construct SRL Administrator…

- SC Apa Canal Proiect SRL a castigat contractul pentru serviciul de proiectare aferent obiectivului de investitii Executie bransamente alimentare cu apa, canalizare menajera, aferente imobilului Cazino Constanta Licitatia a fost organizata de Primaria Constanta si are o valoare de 6.000 lei fara TVA…

- Ministrul Sanatații a declarat marți, intr-o conferința de presa susținuta la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde la 1 octombrie anul trecut a izbucnit un incendiu in secția ATI, ca trebuie gasite soluții pentru redeschiderea unitații. Spitalul a fost inchis imediat dupa incendiu, iar astazi,…

- O firma care semnase deja cu Primaria Timișoara un contract generos, in valoare de 100.000 de lei, este extrem de norocoasa și chiar inainte de anul nou a primit de la municipalitate un nou contract, ambele fiind acordate fara licitație. Societatea Luminspino SRL din Timișoara va primi de la municipalitatea…

- River Transnav SRL a semnat un nou contract cu Primaria Constanta, in valoare de 265.000 de lei fara TVA, vezi sectiunea "documente Firma are ca unic asociat si administrator pe Nicoleta Ion River Transnav SRL este o societate comerciala constanteana infiintata in anul 2009, cu un capital social de…

- sursa foto: IGSU Un medic de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde a avut loc un incendiu devastator in 1 octombrie, acuza conducerea instituției de cenzura dupa ce managerul Claudia Cambrea a transmis o nota interna prin care cadrelor medicale le este interzis sa mai discute cu presa.…

- Primaria Constanta a semnat contractul pentru elaborare documentatie tehnico economica studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ndash; Pasarela pietonala peste liniile de cale ferata intre cartierul km 4 5 si cartierul Faleza Sud ndash; Poarta 6, in zona Liceului Lucian Blaga Valoarea…