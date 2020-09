Dana Budeanu, reacție acidă după înfrângerea Gabrielei Firea

Dana Budeanu a oferit prima reacție la înfrângerea Gabrielei Firea, după ce a susținut-o pe durata campaniei electorale. Vedeta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook: „V A LUAT O VIATA RAZNA CA N AM MAI POSTAT? HAI GATA CA AM ATERIZAT IN OCCIDENT SI AM INTELES… [citeste mai departe]