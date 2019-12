Stiri pe aceeasi tema

- Compania Gateway Foundation spera sa construiasca pana in 2028 o statie spatiala care sa gazduiasca peste 400 de oameni. Desi suma la care va ajunge proiectul inca nu este cunoscuta, arhitectul Tim Alatorre spune ca experienta va fi accesibila pentru orice om de rand, potrivit agenției Reuters, citata…

- Cel putin trei femei si sase copii dintr-o comunitate mormona americana stabilita in nordul Mexicului au fost asasiati intr-o ambuscada, probabil de ganguri criminale din regiune, a anuntat unul dintre parintii victimelor, relateaza AFP.

- Un soldat rus si-a impuscat mortal vineri opt colegi si a ranit alti doi, la o baza din Siberia de est, au anuntat fortele armate, citate de media de stat, transmit agentiile AFP, dpa si Reuters. Un comunic...

- ​Ministrul de Finante al Frantei sustine ca Uniunea Europeana ar trebui sa introduca un set comun de reguli pentru monedele virtuale, care în cea mai mare parte sunt reglementate la nivel national, sustine el, dupa ce a declarat, ieri, ca Libra, criptomoneda companiei de social media Facebook,…

- Potrivit presei americane confirmarta de doua surse ale agentiei Reuters, un informator al CIA al guvernului rusar fi ajuns in SUA, in 2017. Acest responsabil, pe numele sau Oleg Smolenkov, a disparut impreuna cu sotia lui, Antonina si cei trei copii ai cuplului cand se aflau intr-o vacanta, in Muntenegru,…

- Compania californiana The Gateway Foundation a facut publice planurile de design pentru Statia Von Braun, un hotel in stilul vaselor de croaziera care sa pluteasca printre stele, relateaza CNN.

- Guvernul britanic nu a facut Bruxellesului niciun fel de noi propuneri privind Brexitul, a declarat joi presedintele Parlamentului European, David Sassoli, relateaza dpa si Reuters. "Marea Britanie nu a propus...

- Filipinele nu vor permite vizite ale unor experti ai Natiunilor Unite pentru a investiga razboiul sangeros al autoritatilor de la Manila asupra drogurilor, a declarat miercuri ministrul filipinez de externe, numindu-i "ticalosi" pe expertii ONU in drepturile omului, care au demonstrat deja ca "dau…