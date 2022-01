O firmă a donat 12 laptopuri pentru Școala Gimnazială din Ghiroda Investițiile in infrastructura școlara reprezinta cheia in dezvoltarea durabila a oricarei comunitați, iar societatea CTP a ințeles aceasta nevoie. Astfel, firma a donat 12 laptopuri in valoare de 30.000 de lei pentru Școala Gimnaziala din Ghiroda pentru ca elevii sa se poata adapta la noile condiții de invațare cu succes. „Sprijinim orice inițiativa menita sa […] Articolul O firma a donat 12 laptopuri pentru Școala Gimnaziala din Ghiroda a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

