Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Poliție Bengești-Ciocadia, au depistat in trafic, un tanar, de 18 ani, din comuna Bengești-Ciocadia, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Bengești, iar cu ocazia verificarilor efectuate s-a constat ca acesta nu deține permis de…

- Un șofer baut și cu permisul suspendat dupa ce a fost prins conducand sub influența bauturilor alcoolice a reușit sa atraga atenția polițiștilor asupra sa dupa ce a plonjat cu mașina intr-un canal. Din fericire, nu a fost nimeni ranit.Barbatul, in varsta de 57 de ani, se deplasa cu unautoturism Opel,…

- Primarul orasului argesean Campulung Muscel a produs aseara un accident, dupa ce s-a urcat beat la volan. Edilul sef conducea masina primariei cand, potrivit martorilor, a trecut pe culoarea rosie a semaforului si a lovit un autoturism stationat, in care se aflau doua persoane.

- La data de 31 decembrie 2019, ora 10.55, un barbat din comuna Paltin, județul Vrancea, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism pe DN 2D, in localitatea Valea Sarii, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data de 31 decembrie…

- O adolescenta de 15 ani din județul Tulcea va fi cercetata penal, dupa ce a fost prinsa conducand o mașina furata in timp ce era bauta, informeaza presa locala. Tanara nu deținea nici permis de conducere, neavand varsta necesara. Polițiștii de la postul din Valea Nucarilor au oprit in trafic un autoturism,…

- Teribilismul si inconstienta unui adolescent au bagat spaima in oamenii dintr-o localitate din Cluj. La doar 16 ani, baiatul a baut peste masura, a furat o masina, a condus fara permis si a facut accident.

- Un grav accident de circulatie s-a produs luni, 9 decembrie, pe soseua de centura a municipiului Suceava. Un autoturism s-a izbit frontal intr-un autotren. In urma impactului, soferul autoturismului a decedat pe loc. Barbatul avea 39 de ani.

- In dupa-amiaza zilei de duminica, 8 decembrie, in localitatea Basesti s-a inregistrat un incident rutier. Un barbat care conducea autoturismul in stare de ebrietate a ajuns cu masina in sant. Alaturi de acesta mai era un pasager, ambii fiind transportati la spital. Informatii furnizate de Florina Metes,…