O figurină feminină cu o vechime de 2.500 de ani a fost descoperită în Israel O statueta de ceramica ce reprezinta o femeie care poarta o esarfa, datand din urma cu aproximativ 2.500 de ani, a fost descoperita in desertul Negev din sudul Israelului, a anuntat marti Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA), relateaza Xinhua. Rara figurina, care ar fi fost utilizata la sfarsitul epocii fierului sau in perioada persana, a fost gasita de un baiat de 11 ani in timpul unei calatorii cu familia la paraul Habesor din nord-vestul Negev. Sursa foto: Autoritatea pentru Antichitati din Israel/facebook.com Figurina de 7 centimetri inaltime si 6 centimetri latime a fost realizata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

