Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri ca a convenit cu omologul sau Vladimir Putin ca cerealele rusesti trimise in cadrul acordului de export din Marea Neagra sa ajunga gratuit in tarile africane sarace, relateaza Reuters, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele rus Vladimir Putin a confirmat disponibilitatea țarii de a furniza gratuit un volum semnificativ de cereale celor mai sarace țari intr-o conversație telefonica cu președintele Indoneziei Joko Widodo, a anunțat miercuri serviciul de presa al Kremlinului, potrivit TASS. Fii la curent…

- Recucerirea unui oras de pe teritoriul pe care presedintele rus Vladimir Putin l-a declarat anexat la Rusia demonstreaza ca ucrainenii inregistreze succese si ca ei pot respinge fortele ruse, a declarat duminica secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg,…

- Adjunctul ministrului rus de Finante, Alexei Moiseev, a declarat joi ca oficialii guvernamentali au pus la punct o lista de banci straine care pot sa isi vanda activele din Rusia numai cu aprobarea presedintelui Vladimir Putin, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Generalul in rezerva Mark Hertling, fostul comandant al trupelor americane din Europa, a facut pe Twitter o radiografie a celor șapte luni de razboi in Ucraina, dupa ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțiala in Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doua sondaje efectuate la iesirea de la urne la alegerile legislative de duminica din Suedia indica un usor avans pentru tabara de stanga, condusa de premierul in exercitiu Magdalena Andersson, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bruxelles-ul se confrunta cu presiuni din partea a cel puțin 10 țari din UE pentru a pune in aplicare un plafon al prețurilor la gaze pentru toți furnizorii, unele guverne avertizand ca o nominalizare a Rusiei l-ar putea determina pe Vladimir Putin sa intrerupa complet livrarile catre Europa, informeaza…

- Rusia discuta un nou proiect de infrastructura major de a livra gaze Chinei prin Mongolia, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, in contextul in care Moscova incearca sa inlocuiasca Europa ca principal client pentru gazul rusesc, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…