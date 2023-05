O fetiţă și două adolescente, rănite într-un accident O fetita de sase luni și doua adolescente de 11 si 18 ani au fost ranite intr-un accident. Acesta s-a produs sambata, pe Soseaua Alba Iulia din Sibiu, scrie Agerpres. „Din primele cercetari s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism spre Cristian, in apropiere de intersectia cu Aleea Iasomiei, un barbat, de 48 de ani, din Cristian, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta in mers, a intrat in coliziune cu autoturismul condus in fata sa de un sibian, de 68 de ani. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a celor trei pasagere din autoturismul condus de barbatul din Cristian.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

