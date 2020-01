O fetiță și bunica ei, lovite de mașină pe trotuar, la Timișoara Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza la intersecția strazilor Pestalozzi și Ofcea, in Complexul Studențesc din Timișoara. O fetița in varsta de 5 ani și bunica ei de 66 de ani au ajuns la spital dupa ce au fost lovite pe trotuar de un șofer care a intrat cu viteza prea […] Articolul O fetița și bunica ei, lovite de mașina pe trotuar, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

