- Jimmy Hoffmeyer, tatal unei copile de 7 ani, a dat in judecata o școala primara din Michigan și doua cadre didactice, dupa ce fetița lui s-a intors in aprilie anul trecut acasa tunsa de o profesoara fara acordul parinților.

- • identitatea firmei din Bacau era folosita de infractorii africani ca sa pacaleasca diverși oameni de afaceri • astfel, camerunezii au reușit sa țepuiasca zeci de firme din toata lumea, cu peste 1 milion de euro • banii erau retrași de la bancomatele din toata țara Procurorii Direcției de Investigare…

- Inainte sa intre la clasa pregatitoare, copiii trebuie sa știe sa numere pana la 10, sa cunoasca anotimpurile și culorile, sa poata fi atenți la activitați, sa poata iniția sau participa la discuții cu cei de varsta lor. Profesoara pentru invațamant preșcolar Ema Tanase a explicat intr-un articol pentru…

- Un barbat din Florida a descoperit ca a ciștigat la loto un milion de dolari in timp ce facea ordine in casa. Barbatul a povestit ca și-a petrecut weekendul facind curațenie in casa și așa a gasit biletul ciștigator la loterie, transmite Știri.md. Kenneth Morgan, in virsta, de 54 de ani, a cumparat…

- Intr-un atelier de pictura al Colegiului de Arta Carmen Sylva din Ploiești, elevii de-a XII-a se despart de profesori, pe cand cei de-a VI-a se pregatesc pentru urmatorii ani aici, unde vor sa termine și liceul. Doua generații povestesc de ce au ales artele plastice și cum ii ajuta școala vocaționala…