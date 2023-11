Stiri pe aceeasi tema

- Fetița cu dubla cetațenie, israeliana și irlandeza, despre care tatal sau credea ca a murit in atacul de pe 7 octombrie, s-a aflat printre ostaticii eliberați de Hamas in a doua zi de armistițiu.

- Emily Hand, in varsta de 9 ani, aflata timp de 50 de zile in captivitatea Hamas, s-a reunit cu tatal ei, Tom, care crezuse inițial despre ea ca a fost ucisa in atacul din 7 octombrie, relateaza CNN și The Times of Israel.Fetița face parte din grupul de ostatici eliberat de Hamas sambata, in a doua zi…

- Fiica de opt ani a unui irlandez, despre care se credea ca a fost ucisa de Hamas, este acum considerata in viața, ținuta ostatica in Gaza, scrie site-ul radio televiziunii irlandeze de stat RTE.Tom Hand, nascut in Dublin, a fost informat inițial de oficialii IDF ca Emily Hand se afla printre oamenii…

- Emily Hand, o fetița de 8 ani din Kibbutz Be'eri, despre care s-a raportat ca a fost ucisa in atacul Hamas din 7 octombrie, ar fi in viața printre cei ținuți ostatici in Gaza, noteaza presa israeliana. Vestea a venit ca un soc pentru familie care este acu

- „Spune ca ești in viața” - o fetița plange langa mama ei decedata, care a fost ucisa intr-un atac israelianJurnalistul Mohannad Al-Khateeb a publicat un videoclip devastator, cu o fetița palestiniana plangand pentru mama ei, care a fost ucisa intr-un bombardament israelian in Gaza.„Spune-mi ca ești…

- Un tata israelian a izbucnit in lacrimi in timp ce iși descria ușurarea ca fiica sa de opt ani a fost ucisa de atacatorii Hamas, in loc sa fie luata ostatica. Thomas Hand a declarat ca „moartea a fost o binecuvantare” dupa ce a aflat ca Emily a fost ucisa atunci cand militanții au luat […] Source

- O tanara cu origini romanești a murit in atacurile teroriste din Israel. In varsta de doar 24 de ani, Bruna Valeanu a fost ucisa de luptatorii Hamas la festivalul ce se ținea in apropiere de Fașia Gaza. Inițial a fost data disparuta, insa familia a anunțat in cele din urma decesul tinerei. Citește și:…