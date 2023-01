Stiri pe aceeasi tema

- ”Pacienta minora, in varsta de un an si jumatate, s-a prezentat la Camera de Garda a spitalului insotita de tatal sau, prezentand simptome respiratorii. In urma testelor rapide fost depistata infectia cu virus respirator sincitial, ceea ce a impus ca atat copilul, cat si tatal, sa fie izolati in spatiul…

- Inspectorii sanitari vor efectua un control la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu", dupa ce o fetița și tatal ei, puși sa aștepte intr-un container au suferit arsuri la corneea in urma expunerii la raze ultraviolete.

- Ministrul Alexandru Rafila anunța ca ar putea trimite Corpul de control la Spitalul Gomoiu, dupa ce unei fetițe care a fost expusa razelor ultraviolete i-a fost arsa corneea: „o lampa cu ultraviolete e o lampa care are un intrerupator și acolo scrie ca nu

- Caz revoltator de neglijenta la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu” din Bucuresti. O fetita de un an are corneea arsa, dupa ce ea si tatal ei au fost trimisi sa astepte consultul intr-un container in care functiona o lampa cu ultraviolete, pentru sterilizare. Cand au ajuns acasa, bebelusul si tatal si-au…

- Liderii USR afirma ca ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ar trebui demis urgent, deoarece este criza de medicamente pentru copii in plin sezon de viroze: „ Face ce știe mai bine: nimic”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Doi copii au decedat, joi, intr-un incendiu care le-a cuprins casa aflata in localitatea buzoiana Sirbesti, comuna Vintila Voda. Conform ISU Buzau, in urma incendiului au decedat un baiat in varsta de aproximativ 1 an si o fetita in varsta de aproximativ 2 ani si 6 luni. Incendiul este localizat si…

- O fetita de doua luni a fost transportata, marti, in stare grava, cu un elicopter, la un spital din Bucuresti, dupa ce a fost intepata, accidental, cu o foarfeca in cap, de sora in varsta de un an si doua luni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 31.10.2022, in jurul…